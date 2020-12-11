إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس نيابة سابق في قضية شركة لايم

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أصدرت محكمة محلية أمس الخميس مذكرة توقيف بحق رئيس النيابة السابق "يون غاب كيون"، في التحقيقات الجارية في فضيحة الاحتيال المالي الهائلة التي تورطت فيها شركة "لايم" لإدارة الأصول.ووفقا لمصادر قانونية، فقد أصدرت محكمة منطقة سيول الجنوبية مذكرة التوقيف ضد "يون"، مشيرة إلى احتمال فراره أو إتلافه للأدلة.وقد شغل "يون" منصب رئيس النيابة في مكتب الادعاء العام في مدينة "ديغو"، ويترأس حاليا مكتب حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".ويُتهم "يون" بتلقي حوالي 200 مليون وون كرشوة من "كيم بونغ هيون"، رئيس مجلس إدارة شركة "ستار موبلتي" السابق والمسجون حاليّا، والمعروف بكونه المصدر المالي الرئيسي لشركة "لايم".وقد نفى "يون" المزاعم المثارة ضده، قائلا إن الأموال دُفِعت إليه كرسوم استشارية لا علاقة لها بالفضيحة، كما أنه لم يلتق مع "كيم" قط.