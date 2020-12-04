إيفاد السفير الكوري السابق لدى موسكو إلى روسيا كمبعوث رئاسي خاص

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صرح المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" اليوم الجمعة بأنه سيتم إيفاد السفير الكوري السابق لدى موسكو "أو يون كون" إلى روسيا خلال الفترة من الغد السبت الثالث عشر وحتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري، كمبعوث رئاسي خاص.ويأتي هذا الإيفاد احتفاء بالذكرى الثلاثين على إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية وروسيا، وضمن الجهود الرامية إلى تنمية العلاقات الثنائية بينهما.وفي أثناء زيارته لروسيا، سيجري المبعوث الرئاسي الكوري "أو" لقاءات مع عدد المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين رفيعي المستوى، وينقل لهم عزم الحكومة الكورية تعزيز العلاقات بين سيول وموسكو، كما سيتبادل معهم الآراء حول سبل تنمية علاقات التعاون والود بينهما.وسوف يبحث أيضا إجراءات المتابعة لما تم الاتفاق عليه في المحادثات الهاتفية التي جرت في شهر سبتمبر الماضي بين الرئيسين الكوري والروسي، وسبل زيادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين رفيعي المستوى.وسيطلب من الجانب الروسي القيام بدور بناء وتقديم الدعم المستمر لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ونشاء نظام للسلام المستدام فيها.وسيبحث مع المسؤولين الروس تنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس الكوري "مون جيه إين" في عام 2017 بشأن زيادة التعاون المشترك في 9 مجالات، هي: الغاز، والكهرباء، وبناء السفن، والخطوط البحرية عبر القطب الشمالي، والسكك الحديدية، والموانئ، والوظائف، والزراعة، وصيد الأسماك.