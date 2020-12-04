توقعات بتأجيل انتخابات رئاسة منظمة التجارة العالمية للعام القادم

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الجمعة إنه أصبح من الواضح أنه سيتم تأجيل انتخابات الأمين العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية إلى العام القادم.وأوضح التقرير أن منظمة التجارة العالمية أبلغت الدول الأعضاء أمس الخميس بأن عملية الانتخاب لن تكون مدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الذي سيعقد يومي السادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر.ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن المنظمة قررت تأجيل الانتخابات بسبب تمسك إدارة "ترامب" الأمريكية برفض تعيين المرشحة النيجيرية "نغوزي أوكونجو إيوالا" التي تحظي بتأييد أغلبية الدول الأعضاء كأمينة جديدة للمنظمة.وأضاف التقرير أن منظمة التجارة العالمية تخطط لعقد اجتماع لمجلسها التنفيذي بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" منصبه يوم العشرين من شهر يناير القادم، ليتم فيها انتخاب رئاسة جديدة للمنظمة.