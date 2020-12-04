الرئيس الكوري يعلن رؤية مفصلة للحياد الكربوني

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كشف الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن رؤية مفصلة للحياد الكربوني الذي أعلن عنه في خطابه أمام البرلمان في شهر أكتوبر الماضي.جاء ذلك في كلمة تم بثها على الهواء مباشرة أمس الخميس، حيث قال إن الحياة اليومية في شبه الجزيرة الكورية سوف تختلف تماما عما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن هناك حاجة لكوريا الجنوبية لأن تستجيب سريعا للتغيرات المناخية.وأكد الرئيس "مون" أن كوريا سوف تسعى بقوة لتحقيق الحياد الكربوني في شتى المجالات وإنشاء نظام بيئي للصناعات منخفضة الكربون، بطريقة عادلة حتى لا تخضع أي طبقة أو إقليم للتجاهل.كما أكد أن الحكومة ستقدم دعمها التكنولوجي والمالي لتحقيق ذلك الغرض.وأضاف أن الحياد الكربوني سيكون تحديا من الصعب التغلب عليه بالنسبة لكوريا لأنها تعتمد اعتمادا كبيرا على الصناعات التحويلية التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، لكنه أكد أن كوريا قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص.الجدير بالذكر أن أكثر من 120 دولة في العالم قد اتفقت منذ عامين على تحقيق الحياد الكربوني حتى عام 2050، وبموجب ذلك، أعلن عدد من الدول المتقدمة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوربي، والصين واليابان، عن الحياد الكربوني.وتخطط الحكومة الكورية لوضع استراتيجة طويلة المدى للحياد الكربوني وتقديمها قريبا إلى الأمم المتحدة.