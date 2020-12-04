استمرار المماطلات البرلمانية خلال مناقشات تعديل قانون وكالة المخابرات

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استمر المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في المماطلات البرلمانية، المعروفة اصطلاحا باسم "فيليباستر"، لليوم الثاني على التوالي، خلال المناقشات حول تعديل القانون الخاص بوكالة المخابرات الوطنية.ويقضي مشروع القانون المعدل بمنع وكالة المخابرات الوطنية من جمع المعلومات المحلية، ونقل حق التحقيق مع الشؤون الأمنية من الوكالة إلى الشرطة بعد 3 سنوات.وادعى نواب البرلمان عن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أن القانون المعدل سيصعّب استخدام بيانات المعلومات لوكالة المخابرات الوطنية، وأن الشرطة غير قادرة على إجراء تحقيقات في الشؤون الأمنية، وهو ما سيؤدي إلى تعرض البلاد لفراغ أمني.ومن جانبهم، قال نواب البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم إن جمع المعلومات لاستخدامها للتحقيقات قد ينتهك حقوق الإنسان.وقرر الحزب الحاكم عدم تقديم طلب لإنهاء المماطلات البرلمانية، وهي عبارة عن أسلوب يستخدمع النواب البرلمانييين لتعطيل البت في تشريع ما من خلال إطالة المناقشات عمدا، وذلك بعد أن استمر الحزب المعارض الرئيسي في عرقلة الموافقة البرلمانية على مشروع القانون المعدل.وبهذا سيمكن للحزب المعارض مواصلة المناقشات حتى يوم الثامن من شهر يناير القادم الذي ستنتهي فيه الجلسة البرلمانية الاستثنائية، حيث أعرب أكثر من 50 من أعضاء البرلمان عن الحزب المعارض الرئيسي عن استعدادهم للمشاركة في المناقشات غير المحدودة.