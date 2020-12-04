واشنطن تعرب عن قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أعربت الحكومة والبرلمان في الولايات المتحدة عن القلق من أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف أمس الخميس.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة إلكترونية بعثت بها إلى راديو آسيا الحرة اليوم الجمعة إنها قلقة للغاية بشأن الوضع الخطير لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مؤكدة أنها تتعاون مع المجتمع الدولي لتوسيع وصول المواطنين الكوريين الشماليين إلى المعلومات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى، نقل راديو صوت أمريكا عن بيان صادر عن اللجنة الدبلوماسية في مجلس الشيوخ الأمريكي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان قد ازدادت سوءا في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، ووجه البيان انتقادات إلى كل من إيران وفنزويلا وسوريا وأوغندا والصين وروسيا وكوريا الشمالية لانتهاكها لحقوق الإنسان.وأضاف أن النظام الكوري الشمالي يضطهد شعبه من خلال تعذيبهم وغسل أدمغتهم واحتجازهم ظلما، مؤكدا على أن تصرفات كوريا الشمالية هذه غير مقبولة، ويجب محاسبة قادتها عليها.ومن جانبها، قالت صحيفة "تشوسون الديمقراطية" الناطقة باسم مجلس الوزراء في كوريا الشمالية إن كوريا الشمالية تعد أكثر الدول ضمانا لحقوق الإنسان.