تعليق الرحلات إلى بان مون جوم مرة أخرى بسبب وباء كورونا

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الأحد أنها قررت تعليق الجولات السياحية إلى قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" مرة أخرى هذا الأسبوع بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا.وأوضحت وزارة التوحيد أنها اتخذت هذا القرار بتعليق الجولات السياحية مؤقتا اعتبارا من يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها أجرت مشاورات في هذا الصدد مع قيادة الأمم المتحدة، التي تتحكم في الوصول إلى المنطقة منزوعة السلاح، بما في ذلك منطقة "بان مون جوم".وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد فقط من استئناف الحكومة برنامج الجولات السياحية بعد تعليقه الذي استمر لمدة عام بسبب مخاوف من حمى الخنازير الأفريقية ووباء كورونا.وقالت الوزارة إنه من الصعب تحديد موعد استئناف الجولات في الوقت الحالي، لكنها ستعلن عن ذلك بمجرد تحسن أوضاع فيروس كورونا.