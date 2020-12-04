مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي لكوريا الجنوبية يرتفع للشهر الثامن

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سجل مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول الاقتصاد الكوري الجنوبي، نموا للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر.ووفقا لبيانات صادرة عن من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصل المؤشر الرئيسي المركب لكوريا الجنوبية إلى 101,2 نقطة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0,32% مقارنة بالشهر الأسبق. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع على أساس شهري لمدة ثمانية أشهر متتالية، منذ أبريل.وكانت كوريا الجنوبية والنرويج هما الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا نموا شهريا لمدة ثمانية أشهر متتالية من بين 32 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ويقيس هذا المؤشر كيفية أداء الاقتصاد خلال فترة أربعة إلى ستة أشهر، بناء على الناتج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي والإسكان وظروف السوق المالية.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في المستقبل.وقد ظل المؤشر الخاص بكوريا الجنوبية فوق 100 نقطة لأربعة أشهر متتالية منذ شهر أغسطس، مما يدل على أن الاقتصاد الكوري يدخل مرحلة توسعية.