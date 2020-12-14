الحكومة الكورية تنشيء 150 موقعا جديدا لاختبارات كورونا في منطقة سيول الكبرى

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أقامت السلطات الصحية الكورية عيادات مؤقتة جديدة لإجراء اختبارات فيروس كورونا في 150 موقعا في سيول والمناطق المحيطة بها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وذلك من أجل مواجهة الارتفاع المضطرد في عدد الإصابات.وقال المقر المركزي لمكافحة الأمراض إنه سيتم تقديم اختبارات مجانية للفيروس في محطتي سيول ويونغ سان، والمناطق الجامعية الرئيسية وغيرها من المناطق عالية الخطورة في منطقة العاصمة بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 3 يناير.ويمكن لمن يرغب إجراء اختبار في المواقع بغض النظر عن الأعراض، وسيتم إجراء الاختبارات بدون معرفة الهوية، حيث سيتم تسجيل أرقام الهواتف المحمولة فقط.ومن أجل راحة المتقدمين للاختبار، ستوفر السلطات اختبارا سريعا بالأجسام المضادة، واختبارا يعتمد على اللعاب، والمعروف أنهما أكثر أمانا وأسهل من اختبار سلسلة البوليمرز الأكثر استخداما، "بي سي آر". وإذا تبين أن الشخص مصاب، فإنه يخضع بعد ذلك لاختبار "بي سي آر" للتأكيد.