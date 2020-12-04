البرلمان يصدق على تعديلات قانون وكالة المخابرات

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أقر البرلمان الكوري مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى نقل سلطة وكالة المخابرات في إجراء التحقيقات المناهضة للشيوعية إلى الشرطة.وعقد البرلمان جلسة كاملة مساء أمس الأحد أقر فيها مشروع القانون، حيث صوت الـ187 نائبا الذين حضروا الجلسة جميعهم لصالحه. وجاء ذلك بعد أن أجرى البرلمان تصويتا لإنهاء ممارسات المماطلة البرلمانية التي قام بها حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.وقد قاطع نواب الحزب المعارض الرئيسي وحزب العدالة المعارض عملية التصويت. ويعد هذا القانون هو الأخير من بين ثلاثة مشروعات قوانين تمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل البرلمان ضمن مساعي حكومة الرئيس مون جيه إين منذ فترة طويلة لإصلاح ما يسمى بمنظمات الدولة القوية، بما في ذلك النيابة العامة.وفي أعقاب جلسة التصديق، أطلق حزب قوة الشعب عمليات مماطلة برلمانية من أجل تعطيل التصويت على مشروع قانون آخر يهدف إلى حظر المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، وقدم الحزب الديمقراطي الحاكم على الفور اقتراحا لإنهاء تلك المماطلة البرلمانية.