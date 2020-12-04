الرئيس يحذر من رفع مستوى التباعد الاجتماعي إذا لم يتم كبح انتشار فيروس كورونا

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حذر الرئيس الكوري "مون جيه إين" من أن حكومته سوف ترفع مستوى التباعد الاجتماعي إذا فشلت في الحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال اجتماع للحكومة عقد برئاسته بشأن الاستجابة للزيادة المضطردة في عدد الإصابات مؤخرا، وذلك في المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة في سيول.وقال الرئيس إن كوريا تواجه "أكبر أزمة" في الحرب ضد الفيروس منذ تفشيه في البلاد لأول مرة، وسوف يتعين على الحكومة التفكير في رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 3، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من خمسة مستويات في البلاد، إذا تعذر كبح الانتشار السريع للفيروس.وأشار مون إلى أنه من الصعب تخيل الآلام والأضرار التي سيعانيها الناس من رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث، وحث المسؤولين على بذل جهود شاملة لاحتواء انتشار الفيروس.كما أشار مون إلى أن التباعد الاجتماعي من المستوى 3 هو الخيار الأخير، وطلب من المسؤولين اتخاذ الاستعدادات اللازمة واتخاذ قرارات جريئة إذا رأوا أن رفع مستوى التباعد الاجتماعي أمر لا مفر منه.