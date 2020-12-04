الولايات المتحدة تبدأ في عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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بدأ توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي أنتجتها شركتا فيزر وبياو إن تيك في الولايات المتحدة يوم أمس الأحد، مع إمكانية البدء في عمليات التطعيم الأولية خلال اليوم الاثنين.وأوضح تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وبعض وسائل الإعلام الأخرى، أن الشاحنات التي تحمل الشحنات الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد غادرت بالفعل مصنع فايزر في ميشيغان صباح أمس الأحد.وجاء ذلك بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحا طارئا بتداول تلك اللقاحات يوم الجمعة الماضي، وأوصت اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض باستخدامها يوم السبت.وسوف يتم توزيع اللقاحات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بداية بـ145 موقعا اليوم، بعدما تم شحن حوالي 2,9 مليار جرعة من اللقاح.ومن المتوقع أن يتم أولا تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل.