10 آلاف سرير في المستشفيات الكورية للتعامل مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا

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قررت الحكومة الكورية تخصيص 10 آلاف سرير في المستشفيات في منطقة العاصمة سيول من أجل التعامل مع الزيادة المضطردة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وكشفت وزارة الصحة أمس الأحد عن خطتها للاستعداد للتعامل مع سيناريو ألف إصابة جديدة يوميا، مع خروج 500 مريض من الحجر الصحي يوميا في منطقة سيول الكبرى خلال الـ20 يوما القادمة.وقررت الوزارة أنها بحاجة إلى إجمالي 10 آلاف سرير بناء على هذا الافتراض.وتخطط الوزارة لتأمين ما مجموعه 300 سرير للمرضى ذوي الحالات الحرجة و2700 سرير للمرضى ذوي الأعراض المتوسطة أو عالية الخطورة في المستشفيات المتخصصة في الأمراض المعدية.كما سيتم تخصيص 7 آلاف سرير للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض في المرافق العلاجية.وقالت الوزارة إنها بحاجة إلى تأمين 287 سريرا إضافيًا للمرضى ذوي الحالات الحرجة، وما يقرب من خمسة آلاف سرير إضافي للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.