كوريا الجنوبية ترفع هدفها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الحكومة الكورية ستبذل جهودها لتقديم هدف أعلى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030.جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس "مون" خلال مشاركته في قمة "طموح المناخ" التي عقدت أعمالها عبر الفيديو يوم السبت الماضي للاحتفال بالذكرى الخامسة على توقيع اتفاق باريس، حيث أضاف أن كوريا الجنوبية ستشارك في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحفيز العمل الدولي نحو مستقبل مرن خال من الانبعاثات.وقال إن سيول تخطط لوضع سيناريوهات مختلفة حول كيفية ممارسة الناس طواعية لالتزاماتهم في الحياة اليومية، موضحا أن الحكومة سترسم بموجب ذلك خريطة طريق منهجية لكل مجال من مجالات المجتمع.وأكد الرئيس "مون" أن كوريا الجنوبية تسعى لتطوير الصناعات الخضراء من خلال الدمج بين الابتكار الرقمي وسياسات الصفقة الخضراء الجديدة.وقال إن الحكومة الكورية سوف تستغل الأزمة المناخية كفرصة لتحقيق نمو شامل ومستدام يتم من خلاله خلق وظائف جديدة، مشيرا إلى استعداد البلاد لمشاركة خبراتها في الصفقة الخضراء مع جميع دول العالم.وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت خطة إلى الأمم المتحدة في عام 2015 تقضي بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% من مستواها المعتاد بحلول عام 2030، وسوف تقدم في غضون هذا العام خطة مماثلة تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 24.4% من مستواها المعتاد في عام 2017.