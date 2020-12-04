وفاة المخرج الكوري كيم كي دوك جراء إصابته بفيروس كورونا

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ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن المخرج الكوري "كيم كي دوك" المعروف عالميا بأعماله السينمائية توفي يوم الجمعة الماضي في مستشفى في لاتفيا جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.وأكدت السفارة الكورية لدى لاتفيا رسميا وفاة المخرج كيم في أثناء خضوعه للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا في أحد مستشفيات لاتفيا، مشيرة إلى أنها تجرى حاليا مشاورات مع أسرة المخرج "كيم" حول إجراءات الجنازة.وقد وصل المخرج "كيم" إلى لاتفيا يوم العشرين من شهر نوفمبر الماضي، لكن لم يتم الاتصال به منذ الخامس من ديسمبر الجاري.وقالت وسائل الإعلام في لاتفيا إن المخرج "كيم" كان يخطط لشراء مسكن والحصول على حق الإقامة الدائمة في لاتفيا.وكان "كيم" قد فاز بجوائز لأفضل المخرجين في مهرجانات "فينيسيا" و"كان" و"برلين" الدولية للأفلام، وظل يمارس أنشطته خارج كوريا منذ أن تم اتهامه بالتحرش الجنسي بممثلات في عام 2017.