حافلات تعمل الهيدروحين تدخل الخدمة في سيول

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من المقرر أن تدخل حافلات صديقة للبيئة تعمل بخلية الوقود الهيدروجيني إلى الخدمة في سيول اعتبارا من الغد الثلاثاء.وقالت بلدية العاصمة سيول اليوم الاثنين إن حافلة هيدروجينية ستبدأ السير على خط من خطوط الحافلات العامة غدا الثلاثاء، على أن تدخل ثلاث حافلات أخرى الخدمة يوم الثاني والعشرين من ديسمبر.وأضافت أن الحافلات الأربع العاملة بالهيدروجين التي ستدخل الخدمة في سيول يمكنها تنقية 418 ألفا و218 كيلوغراما من الهواء سنويا.وجاء إطلاق خدمة الحافلات الهيدروجينية ضمن الصفقة الخضراء الجديدة التي كشفت عنها بلدية العاصمة سيول في شهر يوليو الماضي.و تخطط البلدية بموجبه هذه الخطة لزيادة عدد الحافلات الهيدروجينية ليصل إلى ألف حافلة في عام 2025، وبناء 11 محطة لشحن وقود الهيدروجين في سيول.