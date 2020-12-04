تراجع الأرباح التشغيلية للشركات الكورية الكبرى بنسبة 30% العام الماضي

Photo : Getty Images Bank

تراجع حجم الأرباح التشغيلية للشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بنسبة أعلى من 30% في العام الماضي بسبب الركود في الصناعات التحويلية.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد الشركات الكبرى ألفين و391 شركة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركات الكبرى في العام الماضي قد بلغ 125 تريليون وون، بانخفاض نسبته 31.5% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أول انخفاض منذ عام 2015.وقال التقرير إن الأرباح التشغيلية للشركات متوسطة الحجم بلغت 39 تريليون وون في العام الماضي، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالعام الأسبق، فيما تراجعت الأرباح التشغيلية للشركات صغيرة الحجم بنسبة 10.3% لتصل إلى 56 تريليون وون.بهذا، بلغت الأرباح التشغيلية لجميع الشركات الكورية 220 تريليون وون في العام الماضي، بانخفاض نسبته 22.7% مقارنة بالعام الأسبق.وقال التقرير إن دول العالم كانت تعاني من الركود في حجم التجارة ومعدل النمو الاقتصادي في العام الماضي، مرجعا السبب في تراجع الأرباح التشغيلية للشركات الكورية إلى الركود في الصناعات التحويلية نتيجة للانخفاض في سعر أشباه الموصلات والنفط.