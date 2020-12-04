معدلات تأييد الرئيس الكوري تسجل أقل مستوياتها على الإطلاق

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوى لها على الإطلاق مرة أخرى.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من السابع وحتى الحادي عشر من ديسمبر الجاري على 2531 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 36.7%، بانخفاض 0.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبهذا قلت معدلات تأييد الرئيس "مون" عن مستوى 40% للأسبوع الثاني على التوالي.أما معدلات المعارضة فبلغت 58.2%، بزيادة نسبتها 0.8% مقارنة بالأسبوع الماضي.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 31.6%، بزيادة 0.3% ، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 30.8%، بزيادة 1.1%. وتلاهما كل من حزب الشعب بـ7.5%، وحزب الديمقراطية المفتوح بـ6.1%، وحزب العدالة بـ4.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.