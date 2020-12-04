مبعوث رئاسي كوري جنوبي خاص يصل إلى روسيا

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استهل السفير الكوري الجنوبي السابق لدى موسكو "أو يون كون" أمس الأحد زيارة إلى روسيا كمبعوث خاص من الرئيس الكوري "مون جيه إين".وفي أثناء إقامته في موسكو، سيجتمع المبعوث الرئاسي الكوري "أو" مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الروس، حيث ينقل لهم عزم الحكومة الكورية تعزيز العلاقات بين سيول وموسكو، كما سيتبادل معهم الآراء حول سبل تنمية علاقات التعاون والود بين البلدين.وفور وصوله إلى موكسو، قال "أو" للصحفيين إنه يقوم بهذه الزيارة لبحث سبل الحفاظ على المشاركة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وروسيا، وكذلك بحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين.وسيقوم "أو" بتسليم رسالة من الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لدى لقائه مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدبلوماسية "يوري أوشاكوف"، الذي يبحث معه القضايا المتعلقة بزيارة الرئيس الروسي "بوتين" لكوريا الجنوبية.كما سيبحث مع المسؤولين الروس تنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس الكوري "مون" في عام 2017 بشأن زيادة التعاون المشترك في 9 مجالات، هي: الغاز، والكهرباء، وبناء السفن، والخطوط البحرية عبر القطب الشمالي، والسكك الحديدية، والموانئ، والوظائف، والزراعة، وصيد الأسماك.