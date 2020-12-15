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السياسية

كوريا الجنوبية تؤكد الخطة الخمسية الجديدة بشأن تغير المناخ

Write: 2020-12-15 10:40:57

كوريا الجنوبية تؤكد الخطة الخمسية الجديدة بشأن تغير المناخ

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية إنشاء نظام إنذار مبكر للفيضانات وحالات الجفاف لإعداد البلاد بشكل أفضل لمواجهة التأثيرات المتفاقمة للتغيرات المناخية.
وأعلنت وزارة البيئة الكورية أمس الاثنين عن خطة الاستجابة الوطنية الثالثة لتغير المناخ لمدة خمس سنوات، بعد مراجعة النظام المقترح لأكثر من عام، وعقد جلسات استماع لاستطلاع آراء الخبراء.
وتهدف أحدث مجموعة من السياسات إلى تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ للمساعدة في التخفيف من تأثيراته المتزايدة على المجتمع.
وبموجب الخطة أيضا، ستقوم الوزارات ذات الصلة ببناء منصة معلومات متكاملة للتقييم المشترك للتهديدات المحتملة لتغير المناخ على الطبيعة، واستعادة ما يسمى بـ"محاور النظام البيئي الوطني".
ومن بين التدابير الملحوظة الأخرى: تطوير سلالات من الحبوب أكثر مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة والأمراض التي تنقلها الحشرات، وتعزيز أنظمة السلامة للمرافق الزراعية.
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