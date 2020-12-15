تطعيمات فيروس كورونا تبدأ في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

بدأت السلطات الصحية الأمريكية في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمس الاثنين، بعد نقل الشحنات الأولى من اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر وشركة بايوإن تك، عبر البلاد.وكانت "ساندرا ليندساي" الممرضة في قسم رعاية الحالات الحرجة في مركز "لونغ آيلاند" اليهودي الطبي في نيويورك، هي أول من تلقى التطعيم في الولايات المتحدة أمس.وتم بث عملية التطعيم على الهواء مباشرة، كما وضع حاكم نيويورك "أندرو كومو" صور عملية التطعيم على حسابه على تويتر.وأيضا كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا: "تم إعطاء اللقاح الأول. مبروك للولايات المتحدة الأمريكية! تهانينا للعالم!".وقد حصل اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبايو إن تك على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة الماضي.وتخطط شركة فايزر لإنتاج 25 مليون جرعة من اللقاح حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.