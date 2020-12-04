القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تتلقى لقاحات كورونا العام القادم

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أعرب قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "روبرت آبرامز" عن اعتقاده بأن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ربما لا تتسلم اللقاحات إلا بعد بداية العام الجديد.جاء ذلك في تصريح أدلى به لإذاعة الجيش الأمريكي "إيه إف إن" أمس الاثنين، حيث أضاف أن تلك اللقاحات ستكون من إنتاج شركة "مودرنا"، وأنه من المتوقع أن يتم شحنها بمجرد حصولها على تصديق للاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في غضون الأسبوع القادم.وأشار الجنرال "آبرامز" إلى أن تطعيم جميع أفراد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قد يستغرق حتى الربيع القادم، حيث سيتم شحن اللقاحات على مراحل، وستستخدم الشحنات الأولى منها لتطعيم الأفراد الطبيين وأفراد الاستجابة الأولية.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت يوم التاسع من ديسمبر إنه سيتم توزيع اللقاحات على 16 قاعدة عسكرية أمريكية داخل وخارج الولايات المتحدة، منها قاعدة أمريكية في بيونغ تيك في كوريا الجنوبية.