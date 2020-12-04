زعيم الحزب المعارض يعتذر للشعب عن جرائم اثنين من الرؤساء السابقين

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من المتوقع أن يصدر الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، اعتذارا علنيا بشأن الجرائم التي ارتكبها الرئيسان السابقان "لي ميونغ باك" و"بارك كون هيه".ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن عدة مسؤولين في الحزب المحافظ قولهم إن "كيم جونغ إين" سيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر البرلمان اليوم الثلاثاء ليعتذر فيه عما ارتكبه الرئيسان المرتبطان بالحزب، والمسجونان حاليا.ومع ذلك، من غير المرجح أن يشير الاعتذار إلى أخطاء معينة ارتكبها الرؤساء، بل سيركز على فشل الحزب في الإصلاح.وقد خطط كيم، الذي كان عضوا من قبل في الحزب الديمقراطي الحاكم، لهذا الحدث منذ فترة طويلة ضمن جهود إصلاح الحزب المحافظ المعارض، الذي تعرض لهزيمة ساحقة أمام الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة في شهر أبريل الماضي. وقد سبق أن سعى السياسي البالغ من العمر 80 عاما للاعتذار الأسبوع الماضي، لكنه أرجأ ذلك إلى ما بعد إنهاء الحزب عمليات المماطلة البرلمانية لمنع تمرير بعض مشروعات القوانين المثيرة للجدل.ومن المشكوك فيه كيفية تقبل الحزب المعارض لهذا الاعتذار العلني، حيث أعرب بعض الأعضاء عن معارضتهم أو رفضهم لهذه الخطوة.