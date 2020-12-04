توقعات بتسجيل عدد الأجانب الوافدين لكوريا الجنوبية أقل مستوى له هذا العام

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من المتوقع أن يسجل عدد الأجانب الوافدين إلى كوريا الجنوبية هذا العام أقل مستوى له منذ عام 1988 الذي أقيمت فيه دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيول.كما من المتوقع أيضا أن يسجل عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج أقل مستوى له منذ عام 1998 الذي تعرضت في البلاد لأزمة الصرف الأجنبي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة تنمية السياحة اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الأجانب الوافدين إلى كوريا الجنوبية مليونين و395 ألف شخص خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بانخفاض 83.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.وأشار التقرير إلى أن عدد الأجانب الوافدين بقي عند مستوى أقل من 70 ألف شخص خلال الفترة من شهر يوليو وحتى أكتوبر الماضي، بعد أن كان مليونا و273 ألفا في يناير، و685 ألفا في فبراير الماضي.وتوقع التقرير أن يصل عدد الأجانب الوافدين إلى 2.5 مليونا هذا العام.وكانت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة تنمية السياحة قد توقعتا أن يتجاوز عدد الأجانب الوافدين 20 مليونا هذا العام.وقال التقرير إن عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بلغ 4 ملايين و124 ألفا، بانخفاض 83% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 4.2 مليون شخص في نهاية هذا العام.وبهذا بلغ حجم العجز السياحي لكوريا مليارين و689.6 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام.