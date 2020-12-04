كوريا الجنوبية تسجل 880 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 880 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وسط التصاعد المستمر في الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 44 ألفا و364 شخصا.وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 718 أمس الاثنين بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين خضعوا للاختبار في عطلات نهاية الأسبوع، لكنه زاد إلى ما يقرب من 900 أمس.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 848 حالة محلية المصدر، منها 274 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و246 حالة في سيول، و55 حالة في مدينة إنتشون، و49 حالة في مدينة أولسان، و40 حالة في بوسان، و37 حالة في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و32 حالة في مدينة ديجون، و24 حالة في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، و18 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و15 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و13 حالة في كل من مقاطعة كانغ وان ومقاطعة شمال تشولا، و9 حالات في جزيرة جيجو، و5 حالات في مدينة كوانغ جو، وحالة واحدة في كل من مدينتي كوانغ جو وسيجونغ.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 600 حالة وفاة حتى الآن.