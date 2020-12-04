زعيم الحزب المعارض الرئيسي يعتذر للشعب عن جرائم الرئيسين السابقين

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أصدر رئيس اللجنة الطارئة لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين" اعتذارا اليوم الثلاثاء عن الجرائم التي ارتكبها الرئيسان السابقان "لي ميونغ باك" و"بارك كون هيه".وقال "كيم" إن الحزب فشل في أداء واجباته لقيادة البلاد بشكل جيد بصفته حزبا حاكما في أثناء فترة رئاسة الرئيسين السابقين، معترفا بالأخطاء التي ارتكبها الحزب والتي تتمثل في تشكيل ائتلافات وانقسامات داخلية، وعدم الاهتمام بالاستماع إلى صوت التاريخ، بالإضافة إلى الافتقار إلى روح التأمل والفحص الذاتي، رغم تعرض الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" للإقالة.واعتذر أيضا عن خيبة الأمل التي شعر بها الشعب الكوري بسبب تصرفات الحزب التي عفا عليها الزمن.وأكد "كيم" أن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي سيبذل كل مساعيه لكي يولد من جديد من خلال عملية إصلاح جذري.