الرئيس يؤكد على دور هيئة التحقيقات في فساد كبار المسؤولين كمحور لإصلاح أجهزة الدولة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن هيئة التحقيقات في فساد كبار المسؤولين الحكوميين تعد محورا لإصلاح أجهزة الدولة، مؤكدا على أهمية بذل الجهود للحفاظ على حيادتها السياسية.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث أضاف الرئيس "مون" أنه تم مأسسة إصلاح أجهزة السلطة التي كانت تسعى إليها الديمقراطية الكورية منذ فترة طويلة، كما أكد على أن هيئة التحقيقات في فساد كبار المسؤولين الحكوميين لها معنى خاص، نظرا لأنها ستكون وسيلة للتحكم الديمقراطي في النيابة العامة.وقال الرئيس إن النيابة العامة أصبحت تتعرض للنقد من الشعب لأنها لم تتحمل المسؤولية عن أخطائها رغم أنها تمتلك سلطات غير محدودة، مشيرا إلى أن هيئة التحقيقات ستكون آلية مؤسسية لمحاسبة النيابة العامة بشكل صارم على مخالفاتها وأخطائها الداخلية.كما أكد على ضرورة بذل جهود مشتركة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بغض النظر عن الانتماء السياسي، لكي تتمكن الهيئة من أداء وظيفتها بحياد سياسي صارم.