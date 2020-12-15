الرئيس مون يرسل رسالة تهنئة إلى جو بايدن

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بعث الرئيس "مون جيه إين" برسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن".وقال المتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك" اليوم الثلاثاء إن الرئيس "مون" هنأ "بايدن" مرة أخرى على فوزه في الانتخابات، بأكبر عدد من الأصوات في التاريخ الأمريكي.وقال "مون" أيضًا إنه يأمل في العمل عن كثب مع "بايدن" لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية، وإقامة شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، وإحلال السلام في المنطقة.وقال "كانغ" إن "مون" بعث أيضًا برسالة تهنئة إلى نائبة الرئيس المنتخب "كامالا هاريس".وتأتي الخطوة الأخيرة بعد أن أكد المجمع الانتخابي الأمريكي في وقت سابق من أمس الاثنين فوز "بايدن" بأكثر من 270 صوتًا انتخابيًّا، وهو الحد اللازم للفوز بمنصب الرئاسة الأمريكية.