كوريا الجنوبية تشتري 12 طائرة هليكوبتر سي هوك من لوكهيد مارتن

قررت كوريا الجنوبية اختيار طائرات الهليكوبتر "سي هوك" التي تصنعها شركة تابعة لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، كطائرة رئيسية من الجيل التالي للعمليات البحرية.وجاء هذا القرار في اجتماع عقدته إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي برئاسة وزير الدفاع "صو أوك" أمس الثلاثاء، حيث وافقت على خطة لشراء 12 طائرة من طراز "سيكورسكي إم إتش-60 آر" حتى عام 2025 بتكلفة 960 مليار وون. وتخطط وكالة شراء الأسلحة الكورية لتوقيع صفقة مع الشركة الأمريكية خلال هذا العام.ومن المعروف أن هذه الطائرة من بين أكثر طائرات الهليكوبتر البحرية تقدما في العالم، ويبلغ طولها 19,7 متر، وارتفاعها 5,1 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 150 عقدة، أي 278 كيلومترا في الساعة.وفي الوقت نفسه، قررت الوكالة تعليق مشروع تعزيز طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش من طراز "سي إتش-47" بعد أخذ التوقيت والوظائف والتكلفة في الاعتبار. وأوضحت الوكالة أنها ستدفع بسرعة من أجل مشروع للمتابعة من أجل التخفيف من تأثيرات هذا القرار على القدرات العسكرية.