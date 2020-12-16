رئيسا وكالتيْ المخابرات والشرطة يناقشان إجراءات المتابعة لقانون التحقيقات

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ناقش مدير وكالة المخابرات الوطنية "بارك جي وان"، والمفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية "كيم تشانغ ريونغ"، التعاون بين الوكالتين فيما يتعلق بنقل سلطات التحقيق الخاصة بمكافحة الشيوعية، التابعة حاليا لوكالة المخابرات، إلى وكالة الشرطة.ووفقا لوكالة المخابرات، دعا "بارك" "كيم" ومسؤولين كبار آخرين في الشرطة إلى مقر وكالة المخابرات أمس الثلاثاء حيث جرت مناقشة إجراءات المتابعة للتصديق البرلماني على مشروع القانون ذي الصلة يوم الأحد.وخلال الاجتماع، قال بارك إن كل تحقيق ذي صلة تجريه وكالته سيتم إجراؤه بالاشتراك مع الشرطة من الآن فصاعدا.وأضاف أن وكالة المخابرات ستقوم بدور مساعد في عملية نقل التحقيقات حتى تكتمل عملية النقل كما هو مخطط لها بعد ثلاث سنوات، كما ستقبل الطلبات ذات الصلة من الشرطة بقدر الإمكان حتى يصبح النقل غير قابل للنقض. وقالت المخابرات أيضا إنها ستعقد اجتماعات منتظمة مع الشرطة للتنسيق ومناقشة الأمور ذات الصلة.