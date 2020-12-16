اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا

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أكّدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اكتشاف ثلاث حالات إضافية من حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.ووفقا للسلطات الصحية، ثبتت إصابة إوزة في مزرعة في "تشون آن" بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش 5 إن 8"، أمس الثلاثاء.وقد أبلغ صاحب المزرعة السلطات في اليوم السابق بأنه ظهرت على الإوزة أعراض مرضية مؤخرا كما نفقت إوزة أخرى في نفس المزرعة. في وقت سابق من اليوم، تم تأكيد إصابة حالتين مشتبه بهما في مزرعتين للدجاج في غومي بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، وإيم شيل في مقاطعة شمال جولا.وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزارع الدواجن الكورية هذا العام إلى 14 حالة منذ أواخر نوفمبر، عندما تم اكتشاف أول حالة من هذا القبيل منذ عامين وثمانية أشهر، وذلك في مزرعة للبط في جونغ أوب في مقاطعة شمال جولا.