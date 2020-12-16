موجة شديدة البرودة تجتاح كوريا الجنوبية

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اجتاحت موجة برد شديدة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، مع إصدار تحذيرات من موجة البرد للمناطق الداخلية في المنطقة الوسطى.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، انخفضت درجات الحرارة صباحا في سيول إلى سالب 11,2 درجة مئوية، وإلى سالب 17,9 درجة في هونغ تشون بمقاطعة كانغ وان.ومن المتوقع أيضا أن تظل أعلى درجات للحرارة خلال فترة ما بعد الظهر في مستوى دون الصفر المئوي في جميع أنحاء البلاد، مع احتمال أن تؤدي الرياح القوية إلى تخفيض درجات الحرارة بشكل أكبر.ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الباردة لفترة من الوقت بعد أن تتوقف لفترة وجيزة يوم الجمعة. ولا تزال التحذيرات من تساقط الثلوج الكثيفة سارية في جزيرة أوللونغ وجزر دوكدو في البحر الشرقي وجزيرة جيجو والمناطق الساحلية الغربية، والتي تلقت ثلوجا كثيفة يوم أمس الثلاثاء.ومن المتوقع أيضا أن تتساقط الثلوج في جزيرة أوللونغ وجزر دوكدو والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو حتى صباح الغد الخميس.