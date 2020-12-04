كوريا تستمر في فقدان الوظائف للشهر التاسع على التوالي

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فقدت كوريا الجنوبية أكثر من 270 ألف وظيفة في شهر نوفمبر الماضي، مما أدى إلى استمرار سلسلة الخسائر في سوق التوظيف للشهر التاسع على التوالي وسط استمرار جائحة كورونا عالميا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين في الشهر الماضي قد بلغ 27 مليونا و240 ألف شخص، بانخفاض مقداره 273 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد تراجعت وتيرة الانخفاض مقارنة بما كانت عليه في شهر أكتوبر، عندما خسرت البلاد 421 ألف وظيفة، وهو ما كان أكبر انخفاض من نوعه منذ ستة أشهر.وقد انخفض عدد الوظائف في كوريا منذ شهر مارس، وهي أطول فترة انخفاض منذ أن تكبدت البلاد خسائر لمدة 16 شهرا من يناير 1998 عندما عانت كوريا من أزمة النقد الأجنبي.وانخفض معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 1% على أساس سنوي، ليصل إلى 60.7%، وهو أقل رقم في شهور نوفمبر منذ عام 2013.وارتفع معدل البطالة في البلاد بـ0,3% على أساس سنوي، ليصل إلى 3,4% الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في شهور نوفمبر منذ عام 2004.