ترامب يستخدم الفيتو ضد قانون يقيد تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا

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سيستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض، فيتو، ضد مشروع قانون دفاعي رئيسي يحتوي على قيود ضد تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية من المستوى الحالي البالغ 28 ألفا و500 فرد.وأقر قانونَ تفويض الدفاع الوطني كلٌ من مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين ومجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة.ويتبقى أمام ترامب مهلة حتى يوم 23 ديسمبر إما للتوقيع على القانون أو رفضه.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كايلي ماكناني" في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء إنه ليس لديها جدول زمني لهذا الأمر، لكن الرئيس ترامب يعتزم استخدام حق النقض ضد ذلك القانون. وأوضحت المتحدثة أن ترامب يعارض مشروع قانون الدفاع لأنه سيقيد قدرته على سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية وأفغانستان وألمانيا.ومع ذلك، من المرجح أن يتم تجاوز حق النقض الذي سيستخدمه ترامب في التصويتات المستقبلية، حيث أقر مشروع القانون كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بهوامش تمنع تأثير حق النقض.