كوريا تتلقى دعوة للمشاركة في قمة مجموعة السبع العام القادم

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تلقت كوريا الجنوبية دعوة كدولة ضيف إلى مؤتمر قمة مجموعة السبع في العام القادم.قالت وكالتا "رويترز" و"كيوطو" للأنباء أمس إن مكتب رئيس الوزراء البريطاني تقدم بهذه الخطة وهو ينقل خبرا حول زيارة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إلى الهند في يناير من العام القادم.وذكرت وكالة رويترز أن رئيس الوزراء البريطاني سيتلقي خلال الزيارة بنظيره الهندي "ناريندرا مودي" حيث يدعو الهند كدولة ضيف إلى قمة مجموعة السبعة للعام القادم. وأضافت أن المملكة المتحدة باعتبارها رئيسة المجموعة للعام القادم سترسل دعوات أيضا إلى كل من كوريا الجنوبية وأستراليا.ومن جانبها قالت وكالة كيوطو إن رئيس الوزراء البريطاني أوضح نيته توجيه هذه الدعوة في رسالة كان قد أرسلها إلى نظيره الهندي.وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن دعوة الدول الثلاث كضيوف على القمة تشير إلى طموحه للتعاون مع الدول الديمقراطية ذات الأفكار المشتركة من أجل تعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة.