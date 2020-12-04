انتشار عدوى كورونا بين العديد من العاملين في العيادات الخاصة لرعاية المسنين

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ألفا و78 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها ألف و54 حالة محلية المصدر، وقد تركز معظمها في منطقة العاصمة الكبرى حيث شهدت سيول 373 حالة، ومقاطعة كيونغ كي 320 حالة، ومدينة إنتشون 64 حالة، بينما شهدت مقاطعة شمال جولا 75 حالة، ومدينة بوسان 41 حالة.أما عدد المرضى في الحالات الخطيرة فقد زاد بـ21 مريضا ليبلغ إجمالي عددهم 225 مريضا، وزاد عدد الوفيات بـ12 حالة ليبلغ عدد الوفيات التراكمي 612 حالة.وطبقا لتحليل أجرته الحكومة الكورية حول أوضاع انتشار الوباء في الأجهزة الطبية ومرافق رعاية المسنين خلال الثلاثين يوما الأخيرة، تبين أن 26 حالة كانت بسبب إصابات جماعية، منها 17 حالة في عيادات ومرافق خاصة برعاية المسنين وعيادت الأمراض النفسية.وفيما يتعلق بقنوات العدوى، بلغ عدد الحالات التي سببها العاملون أو رعاة المرضى 19 حالة، ليمثل الأغلبية.ومن ناحية أخرى، قالت الحكومة الكورية إنها ستحافظ على المستوى الحالي من التباعد الاجتماعي مع بذل أقصى طاقاتها لتنفيذه بالكامل، محذرة من أنها قد تضطر إلى رفع التباعد إلى أعلى مستوى وهو المستوى 3، اعتمادا على الظروف.وأكدت الحكومة أيضا على أنها ستحضر وسائل للدعم حسب المجالات في حالة رفع التباعد إلى المستوى 3، مع وضع تداعياته الاقتصادية والمعيشية في الحسبان.