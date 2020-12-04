إلغاء نظام التقيد بالسيرة العلمية في الخدمة العسكرية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يخضع أولئك الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي أو الأقل منه لأداء الخدمة العسكرية، بعد أن ظلوا مستبعدين عنها.وصرحت هيئة القوى العاملة العسكرية في كوريا الجنوبية اليوم بأنها أصدرت إعلانا مسبقا حول مسودة تعديل قانوني بشأن إلغاء معايير السيرة العلمية في تخصيص أنواع الخدمة العسكرية.يشار إلى أن أولئك الذين لم يكملوا التعليم الثانوي أو تخرجوا من المدارس الإعداية أو لم يكملوا التعليم الإعدادي كانوا يستبعدون من الخدمة العسكرية ويؤدون فقط خدمة مدنية للمصلحة العامة بغض النظر عن حالاتهم الصحية، وكان بإمكان من يرغب منهم فقط أن يؤدي الخدمة العسكرية.وفي العام الماضي بلغ عدد أولئك الذين أدوا خدمة المصلحة العامة بسبب عدم إكمالهم للتعليم الثانوي أو الأقل منه، ه حوالي 3 آلاف و100 شخص، منهم 600 فقط أعربوا عن رغبتهم في أداء الخدمة العسكرية.ولكن نتيجة لإلغاء معايير السير العلمية، سيخضع الجميع لأداء الخدمة العسكرية إذا كانت حخالتهم الصحية تسمع بذلك، بغض النظر عن السير العلمية أو الرغبات.وأوضحت هيئة القوى العاملة العسكرية أن هذه الخطوة تمكّن العاملين في المجال الفني من بين أولئك الذين دخلوا إلى المجتمع بشكل مبكر، من أداء الخدمة العسكرية كجنود فنيين وهو ما سيساعدهم على زيادة مهاراتهم المهنية دون انقطاع.كما اشارت إلى أن هذا التعديل سيحل مسألة المساواة في تنفيذ الخدمة العسكرية حسب السير العلمية، كما تعد هذه الخطوة وسيلة للتعامل مع انخفاض عدد الجنود نتيجة للانخفاض المستمر في عدد المواليد الجدد في كوريا.