تسجيل ثقافة الكيمتشي الكورية رسميا في أرشيف المكتبة الوطنية البريطانية

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صرح المعهد العالمي للكيمتشي اليوم بأن مشروع "كيم جانغ" عبر الإنترنت الذي يهدف إلى تعريف العالم بثقافة المخلل الكوري التقليدي "كيمتشي" وثقافة "كيم جانغ" المتمثلة في إعداد كمية كبيرة من الكميتشي تأهبا للشتاء، قد تم تسجيلها في أرشيف المكتبة الوطنية البريطانية على الإنترنت، الذي يجمع مواقع الإنترنت الممثلة للتراث الثقافي المحلي أو ذات القيمة العالمية بقيادة متخصصين بريطانيين.وتم تسجيل "كيم جانغ" في مجال "تاريخ الغذاء" من بين 107 موضوعات.ويضم الموقع مختلف المعلومات عن الكيمتشي وثقافة كيم جانغ التي قدمها معهد الكيمتشي العالمي، إلى جانب القيم المركزية للثقافة الكورية وأنواع وخصائص الكيمتشي الكوري حسب المناطق، وطرق طهي بعض الأطباق باستخدام الكيمتشي.ويذكر أنه منذ عام 2018 ظل المعهد يقدم الكثير من البيانات المتخصصة، بما في ذلك وثائق وصور فوتوغرافية وفيديوهات بواسطة المؤسسة الكورية البريطانية للتبادلات الثقافية.