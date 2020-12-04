الأمم المتحدة تصدرا قرارا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام 16

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويدعو إلى بذل الجهود لمعالجة هذه القضية.ويعد هذا هو القرار السادس عشر من نوعه منذ عام 2005.وأصدرت الجمعية العامة القرار بالإجماع دون تصويت، حيث "أدانت بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية والجسيمة والواسعة النطاق" لحقوق الإنسان من قبل سلطات كوريا الشمالية. وتعد هذه هي المرة السابعة التي تصدر فيها الجمعية العامة القرار بالإجماع.كما أعرب القرار عن "القلق الشديد" بشأن ما أسماه "التقارير المستمرة عن التعذيب والعنف الجنسي والعنف بسبب الجنس".ويأتي قرار هذا العام بقيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وهو مماثل تقريبا لقرارات السنوات السابقة، لكنه أضاف أن الأزمة الإنسانية في كوريا الشمالية قد تتدهور بسرعة بسبب ضعف قدراتها على الاستجابة لوباء كورونا.