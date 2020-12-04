مون يوافق على الإجراءات التأديبية ضد النائب العام ووزيرة العدل تعرض استقالتها

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وافق الرئيس "مون جيه إين" على قرار لجنة وزارة العدل بإيقاف النائب العام "يون صوك يول" من العمل لمدة شهرين.وقال المكتب الرئاسي إن "مون" وافق على القرار في الساعة 6:30 مساء أمس الأربعاء، بعد أن زارت وزيرة العدل "تشو مي إيه" المكتب الرئاسي لتقديم إحاطة حول الموضوع، وأوصت باتخاذ إجراء تأديبي ضد "يون".وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة بعد أن صوتت لجنة الانضباط التابعة للوزارة على معاقبته لسوء السلوك المزعوم، في جلسة ماراثونية انتهت صباح الأربعاء، وقد دخل الإجراء حيز التنفيذ على الفور بعد موافقة الرئيس "مون".وفي الوقت نفسه، عرضت وزيرة العدل "تشو" تقديم استقالتها خلال الزيارة، ووفقا للمساعد الرئاسي للتواصل الشعبي "تشونغ مان هو"، فقد قال "مون" إنه يقدِّر قرارها وسينظر في قبوله.وقال "مون" إلى أن الجهود الجارية لإنشاء هيئة تحقيق لمكافحة الفساد وإصلاح "مؤسسات السلطة القوية" كان "أمرا مستحيلا" بدون تصميم الوزيرة "تشو". كما قال الرئيس إنه بصفته الشخص الذي عين "يون" فإنه يشعر بالأسف إزاء هذا الموقف غير المسبوق، حيث تم فرض عقوبة تأديبية على النائب العام.وأعرب عن أمله في أن يضع قرار اللجنة حدّا للفوضى ويحفز بداية جديدة للوزارة وللنيابة.