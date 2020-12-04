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قررت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي أمس الأربعاء في جلستها الخامسة عشرة التي عُقدت عبر الإنترنت، إدراج مهرجان المصابيح الكوري ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.يُذكر أن مهرجان مصابيح اللوتس هو حدث بوذي يقام كل ربيع في الفترة التي تسبق وتلي يوم 8 أبريل بالتقويم القمري، الذي يصادف يوم ميلاد بوذا.وأشارت لجنة اليونسكو إلى شمولية المهرجان وتنوعه الثقافي، الذي يتجاوز الجنسية والعرق والدين. كما أشارت اللجنة إلى أن المهرجان يلعب دورا في كسر الحدود الطبقية الاجتماعية لفترة وجيزة، ومن ثم يساعد الناس على مشاركة السعادة والتغلب على الأزمات.وبعد إدراج هذا المهرجان، تمتلك كوريا الجنوبية الآن 21 أصلا ثقافيّا غير مادي في قائمة اليونسكو. وتشمل الأصول الأخرى موسيقى البانسوري الشعبية، والمصارعة التقليدية، والأغنية الشعبية "آريرانغ".