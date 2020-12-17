9 مدعين عامين سابقين ينتقدون قرار إيقاف النائب العام عن العمل

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انتقد 9 مدعين عامين سابقين لجنة الانضباط بوزارة العدل لاتخاذها قرارا بوقف النائب العام الحالي "يون صوك يول" لمدة شهرين، بسبب مزاعم سوء السلوك المثارة ضده، ودعوا إلى إلغاء هذا الإجراء.وفي بيان مشترك صدر موقعا بأسماء المدعين العامين التسعة السابقين أمس الأربعاء، أعربوا عن مخاوفهم من أن الإجراء التأديبي سيشكل تهديدا للديمقراطية ويؤثر على سيادة القانون.وبحجة أن عقوبة الإيقاف لمدة شهرين ستنهي فعليّا المدة المتبقية من ولاية "يون"، قال البيان إن ذلك سيشكل سابقة تمنع النائب العام في المستقبل من اتخاذ قرارات خالية من الضغوط الخارجية.وأضاف البيان أيضا أن إعاقة النائب العام عن عمله لمعاقبته قد يمنع النظام القضائي في البلاد من العمل بصورة صحيحة.لكن البيان أرسل رسالة إلى أعضاء النيابة أيضا، طالبهم فيها بالتأمل في تجاربهم السابقة التي فشلت في تلبية توقعات الجمهور، وحثهم على بذل الجهود لتحقيق نظام عادل ومنصف للعدالة الجنائية.وقد خدم الموقعون التسعة في منصب النائب العام منذ عام 2002 وما بعده، ومن بينهم "مون مو إيل"، سلف "يون"، ولكن قيل إن أحدهم على الأقل لم يوافق على مضمون البيان.