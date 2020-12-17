تقرير يقول إن كوريا الأقل تأثرا اقتصاديا من كورونا على المدى الطويل

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قال تقرير نشرته مجلة "إيكونومست" البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الدولية إن كوريا الجنوبية هي الأقل تأثرا من الناحية الاقتصادية للتداعيات طويلة الأجل لجائحة كورونا، من بين العديد من الدول الأخرى.وكشفت المجلة أول من أمس الثلاثاء الماضي عن رسم بياني قامت فيه بتقييم البلدان باستخدام 31 مؤشرا لقياس الضعف الاقتصادي. وقد تم اختيار المؤشرات، بما في ذلك الهيكل الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وثقة المستهلك، بناء على الأزمات السابقة، ومن بينها الأوبئة مثل إيبولا وسارس، فضلا عن الأزمة المالية العالمية 2007-2009.وعلى مقياس من صفر إلى عشرة، حيث يشير الرقم 10 إلى الظروف الاقتصادية الأكثر ضعفا، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة 3، وهي الأقل بين جميع الدول الرئيسية الموضحة في الرسم البياني.وتبين أن الفلبين هي الأكثر تأثرا بالوباء من الناحية الاقتصادية، حيث تجاوزت 7 نقاط بقليل على المؤشر.وقالت إيكونومست إنه من المتوقع أن تتكبد الاقتصادات الناشئة خسائر طويلة الأجل من الوباء، أكثر من الدول المتقدمة، بسبب ضعفها من حيث جمود سوق العمل والدعم المالي الحكومي.