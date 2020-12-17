رئيس وكالة المخابرات يعلن استكمال جهود الإصلاح الذاتي

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أعلن مدير وكالة المخابرات الكورية "بارك جي وان" أن جهود الإصلاح الذاتي لوكالته قد اكتملت الآن.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك أمس الأربعاء حول حملة إدارة "مون جيه إين" لإصلاح مؤسسات السلطة القوية، بعد ثلاثة أيام من تصديق البرلمان على تعديلات على قانون وكالة المخابرات.وقال "بارك" إن القانون المعدل أوضح للوكالة، لأول مرة منذ إنشائها في عام 1961، ما ينبغي وما لا ينبغي فعله، وخاصة الإجراءات التي ترمي إلى منعها من التدخل في السياسة.وفيما يتعلق بنقل سلطات التحقيق مع المواطنين الكوريين الجنوبيين المشتبه في أنهم يساعدون كوريا الشمالية، إلى الشرطة، وهو عنصر أساسي آخر في القانون المعدل، تعهد "بارك" بتعزيز التعاون مع المنظمات ذات الصلة، حتى لا يحدث فراغ في التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي.كما أشار أيضا إلى خطة وكالة المخابرات لإبلاغ البرلمان بشؤون الأمن القومي الرئيسية، وإعادة الوكالة كمؤسسة خاضعة للرقابة الديمقراطية.