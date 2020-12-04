واشنطن تبقي على كوريا الجنوبية ضمن قائمة المراقبة للتلاعب بالعملة

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قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها قررت الإبقاء على اسم كوريا الجنوبية ضمن قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن التلاعب في قيمة عملتها الوطنية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية هذا القرار في تقريرها نصف السنوي، قائلة إن القائمة تشمل أيضا تسعة بلدان أخرى، هي: الصين واليابان وألمانيا وإيطاليا وسنغافوره وماليزيا وتايوان وتايلاند والهند.وتقوم الولايات المتحدة بتصنيف دولة شريكة تجارية لها كمتلاعبة بعملتها المحلية بناء على ثلاثة شروط، وهي أن يكون لدى تلك الدولة فائض تجاري لا يقل عن 20 مليار دولار مع الولايات المتحدة، أو فائض في الحساب الجاري لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الشرط الأخير يسمى بـ"التدخل المستمر الأحادي الجانب"، بحيث يبلغ صافي مشتريات العملات الأجنبية 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، في غضون ستة أشهر على مدار العام.وأوضح التقرير أن فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية سجل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة تجاوز 20 مليار دولار، بينما تراجع الفائض التجاري الثنائي.