تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا لليوم الثاني

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز هذا المستوى من الإصابات ليومين متتاليين، منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في أواخر يناير الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه تم تسجيل 1014 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع العدد التراكمي للحالات في البلاد إلى 46 ألفا و453 إصابة.ومن بين الحالات الجديدة: 993 إصابة محلية المصدر، و21 إصابة واردة من الخارج.وقد تعافى 663 مريضا من المرض بصورة تامة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين حتى الآن 33 ألفا و610 مرضى.كما تم تسجيل 22 حالة وفاة إضافية، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 634 وفاة.