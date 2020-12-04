إعادة تمديد اتفاقية مقايضة العملات الكورية الأمريكية لـ6 أشهر

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تم تمديد اتفاقية مقايضة العملات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، لمدة 6 أشهر تبدأ من نهاية شهر مارس من العام القادم، وتنتهي في نهاية شهر سبتمبر.صرح بذلك البنك المركزي الكوري، موضحا أنه اتفق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صباح اليوم على تمديد موعد نهاية الاتفاقية، مشيرا إلى أن حجمها سيبلغ 60 مليار دولار كما هو عليه حاليا.وأوضح البنك المركزي أنه رغم استمرار الاستقرار في الأوضاع بشسكل إجمالي، بما في ذلك تعافي الأسواق المالية الدولية واستقرار سوق العملات الأجنبية في كوريا، فإن البلدين اتفقا على ضرورة تمديد الاتفاقية من أجل التعامل الاستباقي مع حالة عدم اليقين الناتجة عن عودة تفشي جائحة كورونا.وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في الحفاظ على استقرار سوقي العملات الأجنبية والمالية المحليتين، مشيرا إلى أنه ينوي استخدام أموال المقايضة بشكل مباشر عند الضرورة.وقد سبق للبلدان أن مددا يوم 30 يوليو الماضي موعد نهاية الاتفاقية من نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى نهاية شهر مارس من العام القادم.