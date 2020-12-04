الزعيم الكوري الشمالي يزور قصر الشمس في ذكرى لوفاة والده

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بمناسبة الذكرى التاسعة على وفاة الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل"، زار الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ اون" قصر الشمس في جبل "غُم سُو سان" لتقديم التحية في ذكرى وفاة والده.ونشرت صحيفة "رودونغ شين مون" الرسمية الكورية الشمالية في عددها الصادر اليوم تقريرا قال إن كيم زار القصر لتقديم التحية إلى الزعيمين الكوريين الشماليين، الأسبق جده "كيم إيل سونغ"، والسابق والده "كيم جونغ أون".ورغم أن الصحيفة لم توضح موعد الزيارة بالضبط، إلا أنه من المرجح أنها تمت بالأمس أو في صباح اليوم، نظرا إلى أن ذكرى وفاة "كيم جونغ إيل" توافق يوم الـ17 من ديسمبر.وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن عددا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين قد رافقوا كيم في تلك الزيارة.كما ظهرت "كيم يو جونغ" أخت الزعيم الكوري الشمالي، وهي تقدم التحية في الصف الأمامي، في صور الزيارة التي نشرتها وسائل الإعلام الشمالية.