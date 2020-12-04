انخفاض التنقلات بسبب ترقية مستوى التباعد الاجتماعي

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صرحت الحكومة الكورية بأن منطقة العاصمة الكبرى شهدت انخفاضا في التنقلات بعد ترقية مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2.5 يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضي، حيث انخفضت حجم الحركة في نهايات الأسبوع بحوالي 20% خلال فترة أسبوعين بعد ذلك، بينما انخفض حجم الحركة بأكثر من 31% منذ يوم الـ12 من هذا الشهر وعلى مدار يومين، بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق.وترى الحكومة أن التباعد الاجتماعي يحقق نتائج فعالة تدريجيا وتنوي التوصية بتطبيق نظام العمل من المنازل ونظام الدوام في أوقات مختلفة، وغيرهما من الآليات الفعالة في هذا السياق.بالإضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة المركزية من الوزارات والحكومات المحلية تحويل مختلف تدريباتها الجماعية إلى تدريبات عن بعد، كما حظرت تنظيم التجمعات والحفلات التي تنظمها الفنادق ومرافق الإقامة الأخرى في منطقة العاصمة الكبرى بمناسبة نهاية العام وبداية العام الجديد، ونصحتها بتفريغ الغرف إذا كشفت عن قيام النزلاء بتنظيم حفلات فردية فيها.كما قررت تطبيق المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي على مرافق التزلج على الثلوج خارج المنطقة من أجل منع حدوث عدوى جماعية، وطلبت منها وقف التشغيل بعد الساعة التاسعة مساء.ودعت المواطنين إلى إلغاء مختلف اللقاءات والتجمعات وتجنب الاتصالات مع الآخرين خلال فترة نهاية هذا العام.