الرئيس الكوري يؤكد على ضرورة التغلب على تداعيات كورونا في عام 2021

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إنه يتوجب جعل عام 2021 عاما للتحول الكبير في الاقتصاد الكوري، مؤكدا على أن البداية تتمثل في التغلب على أزمة وباء كورونا.جاء ذلك في الاجتماع الاستشاري لاقتصاد الشعب الذي عقد اليوم في مقر غرفة التجارة والصناعة الكورية في سيول، حيث طرح كلا من "التعافي الاقتصادي السريع والقوي" و"التحول الكبير إلى اقتصاد قيادي" كمبادئ رئيسية للسياسة الكورية خلال العام القادم.وأشار الرئيس إلى أن أداء الاقتصاد الكوري ظل جيدا حقا رغم الصعوبات التي يواجهها العالم، وأن أكبر الإنجازات هو رفع قيمة اسم جمهورية كوريا، حيث تم تغيير مفهوم "تخفيض كوريا" إلى "تفضيل كوريا".كما أكد على ضرورة الحد من إعادة تفشي عدوى كورونا باستخدام كل طاقاتنا على مكافحتها، مشيرا إلى أنه يمكن القول إننا تغلبنا تماما على أزمة كورونا عندما يتم تعافي معيشة الشعب إلى جانب الاقتصاد.وشدد أيضا على ضرورة التجاوب الاستباقي مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية سريعة التغير، وطلب تعبئة كل الوسائل السياسية من أجل تحقيق الاقتصاد الصديق للبيئة ومنخفض الكربون والاقتصاد الرقمي عن بعد وإحراز نتائج ملموسة للنسخة الكورية من الصفقة الجديدة.